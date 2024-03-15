Секреты здорового питания в Таиланде: опыт путешественницы

Продукты и блюда Таиланда, которые могут навредить вашей фигуре и здоровью

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Опытная путешественница Саша Коновалова поделилась своими мыслями о том, как местная кухня в Таиланде может стать вызовом для тех, кто стремится сохранить форму.

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

"Не стоит полагать, что в Таиланде легко поддерживать вес. Фактически, местные жители предпочитают добавлять много сахара и глутамата натрия в пищу", — отмечает Саша, которая прожила несколько месяцев в этой прекрасной стране.

Она также замечает, что некоторые местные блюда могут оказаться неблагоприятными для здоровья.

"Я заметила, что некоторые из тех продуктов, которые я считала полезными, на самом деле содержат значительное количество сахара", — добавляет она.

Однако, несмотря на это, Саша считает, что возможно соблюдать здоровое питание в Таиланде.

"При соблюдении определенных правил можно извлечь из местной кухни множество полезных питательных веществ", — утверждает она.

В общем, планируя поездку в Таиланд, стоит учитывать, что поддержание здорового питания может представлять некоторые трудности. Однако, следуя определенным правилам, можно получить множество полезных питательных веществ из местной кухни.