Откройте тайны Брата и Сестры: история и легенды их происхождения

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Брат и Сестра — известные горы Находки

2:43
Туризм

Горы Брат и Сестра, расположенные в Находке, являются одним из ключевых туристических объектов Находкинского городского округа и Партизанского района. Эти вершины привлекают внимание путешественников из разных уголков страны. Они не только составляют важную часть ландшафта портового города, но и обладают богатой историей, которую местные жители с удовольствием делают доступной для посетителей.

Брат и Сестра — известные горы Находки
Фото: Openverse by archer10 (Dennis) is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно геологическим данным, эти горы сформировались от 230 до 250 миллионов лет назад и представляют собой античные рифы из белого мраморизованного известняка. Существует гипотеза о том, что поднятие суши и тектоническое напряжение возле хребта Тачин-Гуань (Партизанский) способствовали образованию этих вершин и сопутствующих им геологических структур.

Однако, помимо этой версии, есть альтернативная гипотеза о происхождении гор. Согласно некоторым утверждениям, они могут быть искусственными сооружениями, возможно, созданными человеком. Существует также легенда о том, что эти вершины представляют собой древние пирамиды, возведенные титанами миллионы лет назад, и являются "Золотыми Сакральными Вратами Востока Бохайской империи".

Названия "Брат" и "Сестра", привычные для местных жителей, были даны первыми переселенцами начала XX века. Однако на протяжении своей истории эти горы имели различные наименования. Официальное русское название "Пик Клыкова" происходит от имени гидрографа М. А. Клыкова, и эти горы были обозначены также на русских географических картах XIX века.

Местные племена, включая корейцев и чжурчжэней, имели свои собственные названия для этих гор: "Эр-най-шань" (Большая гора наподобие женских грудей) и "Да-най-шань" (Вторая грудь-гора). Также существует версия, что Брат и Сестра были названы в честь героев "Легенды о Куань-Юне", описанной Владимиром Арсеньевым.

Историю исследования гор значительно обогатили работы археологов и этнографов, таких как Федор Буссе и Владимир Арсеньев. Буссе обнаружил каменные ящики на вершине Брата, а у подножия Сестры были найдены остатки поселения, относящиеся к эпохе неолита. Арсеньев также внес свой вклад, записав легенду "О царе Куань-Юне".

В прошлом часть горы была уничтожена в результате деятельности человека, включая добычу известняка и строительство карьеров. Однако эти горы остаются не только популярными среди туристов и исследователей, но и представляют собой важную часть культурного и исторического наследия региона, привлекая людей своей красотой и загадочностью.

Брат и Сестра - Тайны Приморья фильм первый
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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