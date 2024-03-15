Путешествие на Кубу: российские туристы на пике интереса

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Куба готовится принимать 500 тысяч туристов из России в год

1:53
Туризм

В 2023 году на Кубе зарегистрировано историческое повышение числа туристов из России — почти 185 тысяч посетителей, что превышает показатель 2022 года в 3,4 раза. В текущем 2024 году планируется принять не менее 200 тысяч российских туристов.

Куба готовится принимать 500 тысяч туристов из России в год
Фото: https://unsplash.com by Lrns lrns is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Министр туризма Республики Куба, Хуан Карлос Гарсия Гранда, выразил намерение увеличить поток туристов из России до 500 тысяч человек ежегодно в ближайшие годы. Он подчеркнул особую приверженность кубинцев российским гостям, отметив, что многие из них говорят по-русски. Одной из приоритетных задач является обучение кубинских специалистов в сфере туризма для более качественного обслуживания российских путешественников.

Министр также подчеркнул, что стратегическое внимание к российскому туризму имеет более широкие перспективы, так как Куба рассчитывает на интерес со стороны российских инвесторов и гостиничных компаний. Планируется активное привлечение инвестиций в отельный сектор, включая строительство новых объектов и управление существующими.

Особый интерес российских туристов на Кубе вызывают программы, связанные с морским отдыхом. Кубинские туроператоры отреагировали на это, заменив крупные катамараны на более компактные суда, предпочтительные для морских экскурсий.

Кроме того, Куба предлагает российским туристам разнообразные исторические и тематические маршруты, включая туры по местам революционной истории под руководством Фиделя Кастро, а также посещение предприятий по производству рома и сигар. Карибский остров также заинтересован в развитии медицинского туризма из России.

Согласно данным Министерства туризма Кубы, в 2023 году Россия заняла третье место по популярности среди туристов после Испании и Германии.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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