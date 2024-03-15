Путешествие на Кубу: российские туристы на пике интереса

Куба готовится принимать 500 тысяч туристов из России в год

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2023 году на Кубе зарегистрировано историческое повышение числа туристов из России — почти 185 тысяч посетителей, что превышает показатель 2022 года в 3,4 раза. В текущем 2024 году планируется принять не менее 200 тысяч российских туристов.

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Министр туризма Республики Куба, Хуан Карлос Гарсия Гранда, выразил намерение увеличить поток туристов из России до 500 тысяч человек ежегодно в ближайшие годы. Он подчеркнул особую приверженность кубинцев российским гостям, отметив, что многие из них говорят по-русски. Одной из приоритетных задач является обучение кубинских специалистов в сфере туризма для более качественного обслуживания российских путешественников.

Министр также подчеркнул, что стратегическое внимание к российскому туризму имеет более широкие перспективы, так как Куба рассчитывает на интерес со стороны российских инвесторов и гостиничных компаний. Планируется активное привлечение инвестиций в отельный сектор, включая строительство новых объектов и управление существующими.

Особый интерес российских туристов на Кубе вызывают программы, связанные с морским отдыхом. Кубинские туроператоры отреагировали на это, заменив крупные катамараны на более компактные суда, предпочтительные для морских экскурсий.

Кроме того, Куба предлагает российским туристам разнообразные исторические и тематические маршруты, включая туры по местам революционной истории под руководством Фиделя Кастро, а также посещение предприятий по производству рома и сигар. Карибский остров также заинтересован в развитии медицинского туризма из России.

Согласно данным Министерства туризма Кубы, в 2023 году Россия заняла третье место по популярности среди туристов после Испании и Германии.