Открытие Кубы для Российских инвесторов: новые возможности в туристической индустрии

Куба стремится привлечь инвесторов из России в тур-отрасль

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство туризма Кубы анонсировало планы по привлечению российских инвесторов для развития курортной инфраструктуры на острове. Это заявление было сделано на пресс-конференции 25 ноября.

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Хуан Карлос Гарсия Гранда, министр туризма, отметил, что ключевая цель заключается в привлечении инвестиций из России в сферу туризма Кубы. Он также подчеркнул, что сотрудничество с российским правительством продолжается уже два года, в рамках которого изучаются все необходимые аспекты для успешной реализации таких инвестиционных проектов.

Министр также отметил, что планируется дать возможность российским компаниям управлять гостиничными сетями и отелями на острове, а также поощрять строительство новых гостиничных объектов российскими предпринимателями.

Кроме того, ведется работа по созданию новых туристических продуктов, ориентированных на российских посетителей. Эти продукты включают в себя не только пляжный отдых, но и разнообразные экскурсионные программы, знакомство с кубинской культурой, танцами, производством рома и табачными плантациями.

Согласно информации от Министерства туризма Кубы, в 2019 году количество российских туристов увеличилось на 36% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о растущей популярности Кубы среди российских путешественников.