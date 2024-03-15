Летние туры в Крым: популярное направление для российских отпускников

Крым приобрел статус самого востребованного курорта России

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские отпускники активно готовятся к наступающему летнему периоду, что отражается в росте предварительных бронирований. По информации от сервиса "Яндекс Путешествия", Крым стал одним из наиболее востребованных направлений на юге России. За прошедший год спрос на гостиницы в этом регионе увеличился на 488%, что является значительным показателем.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Также в число популярных среди российских туристов регионов вошли Мурманская область, Республика Северная Осетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия и Камчатский край. Балтийский регион также остается в центре внимания — за последний год спрос на проживание в отелях Калининградской области вырос на 283%.

Следует отметить, что, согласно информации туроператоров, отдых в Крыму будет более доступным для отпускников по сравнению с Краснодарским краем. Стоимость трехзвездочного тура в Крыме начинается от 45 тысяч рублей, не включая расходы на транспорт. В целом, положительным является тот факт, что после трудного прошлого года, связанного с пандемией COVID-19, туристическая отрасль начала восстанавливаться.