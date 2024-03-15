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Опасность на курортах Турции: олеандр

Олеандр — опасное растение на курортах Турции

1:41
Туризм

На курортах Турции присутствует скрытая опасность, которая привлекает внимание женщин и детей — это олеандр, кустарники с изящными белыми или розовыми цветами, украшающие территории многих отелей. Многих российских туристок с детьми привлекает идея сделать снимок на фоне этих красивых, но ядовитых цветов во время пребывания на территории отеля. Турецкие специалисты настоятельно рекомендуют туристам быть бдительными.

Олеандр — опасное растение на курортах Турции
Фото: "Azalea" by Wolfhowl is licensed under CC BY-NC 2.0.

Это растение представляет реальную опасность для здоровья посетителей. Сок олеандра, содержащийся в его цветах, листьях и древесине, является крайне токсичным. Олеандрид и конессин — это ядовитые соединения, ответственные за токсичность сока. Попадание сока в организм вызывает сильные боли в животе, рвоту и понос, а затем может привести к серьезным проблемам с сердцем и нервной системой, включая паралич, остановку дыхания и сердца.

Попадание сока в глаза может привести к потере зрения, а аромат цветов может вызвать головные боли. Даже небольшое количество листвы или цветка может вызвать серьезное отравление и даже смерть. Также возможны аллергические реакции у тех, кто прикасается к цветкам или ломает ветви олеандра.

Блогеры рекомендуют быть осторожными и не допускать детей к контакту с этими опасными кустами или их цветами. В случае случайного проглатывания листьев или цветков олеандра, ребенок может испытать боли в животе и плохое самочувствие на следующий день, а последствия могут быть крайне серьезными. Поэтому важно просвещать детей о опасности олеандра и внимательно следить за их безопасностью.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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