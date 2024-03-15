Эксклюзивные предложения на круизы: праздуйте майские с выгодой

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Спрос на круизы по России на майские праздники стал выше прошлогоднего

1:59
Туризм

Начало весеннего круизного сезона отмечено значительным спросом на майские праздники. Согласно данным Российского союза туриндустрии (РСТ), российские туристы активно бронируют круизы на майские праздники, причем некоторые из них уже полностью распроданы, а другие ожидаются более востребованными по мере приближения праздников.

Спрос на круизы по России на майские праздники стал выше прошлогоднего
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Bleister is licensed under public domain

Илья Суховольский, заместитель генерального директора компании "ВодоходЪ", отмечает, что продажи круизов на майские праздники выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания решила начать навигацию-2024 на пять дней раньше, чем в 2023 году, с первыми круизами, запланированными на 23 апреля вместо прежних 28 апреля. Теплоходы "Мустай Карим" и "Константин Симонов" отправятся из Нижнего Новгорода в Москву. Это увеличило количество круизов на начало весны с 19 до 27 рейсов.

Александр Шкарупин, руководитель отдела продаж туроператора "Донинтурфлот", отмечает, что спрос туристов радует и опережает прошлогодние показатели, несмотря на увеличение цен на круизы в среднем на 15-20%. Однако основные продажи осуществляются через крупных игроков, а агентский рынок еще не полностью активирован и ожидается ближе к праздникам.

Компания "Созвездие" также сообщает о практически полной распродаже многих майских круизов. В "FUN&SUN" подтверждают, что спрос на майские праздники высокий, и большая часть мест была забронирована еще зимой, с ожидаемым пиком спроса в середине апреля. В общей сложности, в навигацию-2024 туроператором запланировано 33 маршрута, с ожидаемым отправлением 6 тысяч человек, что на 30% больше, чем в прошлом году. Уровень цен вырос на 15%, что объясняется общим ростом цен в индустрии.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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