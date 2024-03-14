Новороссийск - Сочи: новый альтернативный морской маршрут

Морские катамараны свяжут Новороссийск и Сочи

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

В перспективе, между Новороссийском и Сочи планируется запустить альтернативное морское такси, согласно информации от гендиректора Фонда развития Краснодарского края, Ильи Шакалова, сообщает "Деловая Газета.Юг". Предполагается, что проект включает в себя эксплуатацию двух катамаранов, каждый из которых способен вместить около 340 пассажиров. Катамараны адаптированы для плавания как по морским, так и по внутренним водным маршрутам, с возможностью работы с февраля по ноябрь, учитывая климатические особенности региона.

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"Фонд развития Краснодарского края и местные предприятия изучают возможности создания морского пассажирского маршрута между Новороссийском и Сочи", — поделился Шакалов. Он также отметил, что на данный момент ведутся переговоры с потенциальным инвестором, и при поддержке местных властей первые суда могут начать эксплуатацию уже в 2024 году.

По мнению Ильи Шакалова, введение альтернативного маршрута позволит снизить нагрузку на дорожную сеть и уменьшить стоимость поездки вдвое. "Каждое судно сможет совершать два рейса в день. Время в пути составит около четырех часов, а пассажирам будут предложены обеды на борту. Кроме того, в будущем данный морской маршрут может стать доступным для путешественников в Абхазию и Грузию", — пояснил он.

Сообщается, что предварительная проектная документация уже подготовлена, а затраты на проект оцениваются в 1,2 миллиарда рублей.