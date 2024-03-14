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Нелегальная деятельность в Таиланде: российские граждане арестованы за медицинские процедуры без лицензии

В Таиланде задержаны российские владельцы косметического салона

Туризм

В Таиланде были арестованы граждане России, замешанные в незаконной деятельности в области красоты и здоровья. Согласно информации от портала The Thaiger, ALSPA BEAUTY CLINIC принадлежит 32-летней женщине и 35-летнему мужчине, которые проводили различные процедуры, включая инъекции тромбоцитов, без необходимой медицинской лицензии, как сообщает издание TURAZBUKA NEWS.

В Таиланде задержаны российские владельцы косметического салона
Фото: Telegram: Поехали на море

Представители местной полиции утверждают, что клиника располагалась на острове Самуи, а её владельцы, российского происхождения, были задержаны. При обыске были обнаружены незарегистрированные лекарства и медицинское оборудование. Владельцев клиники обвинили в управлении нелегальным медицинским учреждением и распространении незарегистрированных препаратов.

Это лишь ещё один случай ареста российских граждан в Таиланде. Ранее было отмечено, что местный бизнес активно борется с незаконными конкурентами, в том числе и с российскими предпринимателями, часто задерживая их и обвиняя в различных нарушениях закона. Однако основным обвинением, как правило, становится работа без соответствующего разрешения.

Сообщение об аресте российских граждан вызвало оживленные обсуждения среди туристов, планирующих посещение Таиланда. Многие выражают опасения, что подобные ситуации могут негативно сказаться на репутации страны как популярного туристического направления. Тем не менее, власти Таиланда заверяют, что будут продолжать борьбу с незаконными операторами в области красоты и здоровья, в защиту интересов своих граждан и посетителей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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