Парк Елагина острова в Санкт-Петербурге: объявление о процессе просушки территории

Власти Санкт-Петербурга объявили о начале процесса просушки в парке Елагина острова. Это решение принято в связи с необходимостью восстановления грунтовых и набивных дорог после интенсивных снегопадов и таяния снега. В связи с этим, восточная часть парка будет временно закрыта для посещения.
Проведение процедуры просушки на территории парка Елагина острова призвано обеспечить поддержание благоустройства зеленых зон города. Жителям города также рекомендуется соблюдать правила безопасности при прогулках в других частях парка.
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