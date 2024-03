Парк Елагина острова в Санкт-Петербурге: объявление о процессе просушки территории

Власти Санкт-Петербурга объявили о начале процесса просушки в парке Елагина острова. Это решение принято в связи с необходимостью восстановления грунтовых и набивных дорог после интенсивных снегопадов и таяния снега. В связи с этим, восточная часть парка будет временно закрыта для посещения.

Фото: web.archive.org by markklimyuk9000 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported