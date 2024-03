Болгария и Румыния вступают в Шенген: визовые изменения и новые возможности

Со вступлением Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону с 31 марта для граждан этих стран открываются новые возможности безвизового перемещения по странам Европейского Союза. Однако, в связи с этим изменением, с 1 апреля, российским гражданам для получения шенгенской визы необходимо будет сдавать биометрические данные. Теперь разрешенное время пребывания в странах Шенгена для них будет ограничено 90 днями в течение каждых 180 дней.

Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.