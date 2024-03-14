Болгария и Румыния вступают в Шенген: визовые изменения и новые возможности

Смогут ли россияне посетить Болгарию после ее вступления в Шенген

Со вступлением Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону с 31 марта для граждан этих стран открываются новые возможности безвизового перемещения по странам Европейского Союза. Однако, в связи с этим изменением, с 1 апреля, российским гражданам для получения шенгенской визы необходимо будет сдавать биометрические данные. Теперь разрешенное время пребывания в странах Шенгена для них будет ограничено 90 днями в течение каждых 180 дней.

Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.

Эти изменения могут повлечь за собой интерес россиян к альтернативным туристическим направлениям, где нет таких ограничений. Тем не менее, для тех, кто планирует посетить Болгарию, важно учитывать новые требования к визе и планировать свою поездку заранее.

Появление возможности безвизового перемещения может способствовать увеличению туристического потока в Болгарию со стороны других стран, что в свою очередь может способствовать развитию туристической инфраструктуры и экономическому росту страны.

Таким образом, основным изменением является необходимость получения для российских граждан шенгенской визы для посещения Болгарии. Это требует предоставления биометрических данных и соблюдения ограничения на пребывание в стране в 90 дней в течение каждых 180 дней.