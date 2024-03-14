Обновленные правила въезда в Европу: что нужно знать российским туристам без биометрических паспортов

Стали известны условия посещения Европы россиянами

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно информации, представленной в "Известиях", российские граждане без биометрических паспортов сохранят возможность поездок по Европе. Они смогут пройти процедуру биометрической идентификации на границе. Однако другие источники опровергают эту информацию, утверждая, что новая система въезда в зону Шенген изменит требования.

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Согласно информации, представленной в европейских СМИ, с начала 2024 года изменятся правила въезда в Шенгенскую зону. Автоматическая система въезда/выезда EES будет регистрировать всех пассажиров, пересекающих внешнюю границу Европейских стран. Одним из основных нововведений будет требование наличия нового биометрического паспорта для российских туристов, несмотря на санкции.

Многие туроператоры предупреждают, что новая система Entry/Exit System потребует наличие паспорта с чипом, содержащим биометрическую информацию. В результате сможет въехать только туристы с новым десятилетним паспортом, в противном случае они могут быть отклонены на границе.