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Отельный рейтинг Турции: топ-100 лучших отелей по версии Otelpuan.com

Опубликован топ-100 лучших отелей Турции

1:56
Туризм

Отельный рейтинг Турции, представленный платформой Otelpuan. com, был представлен в своей ежегодной публикации топ-100 лучших отелей. По заявлению компании, это уже пятнадцатый год подряд, когда вручаются награды самым популярным отелям страны.

Опубликован топ-100 лучших отелей Турции
Фото: web.archive.org by wull_how is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Рейтинг формируется на основе проверенных отзывов и комментариев гостей, оставленных на сайте в течение 2023 года. Таким образом, отбираются 100 отелей Турции, которые наиболее высоко оценены по мнению посетителей.

В текущем году лидеры списка остались прежними:

  • Maxx Royal Kemer Resort
  • Kaya Uludağ
  • Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort
  • Utopia Resort & Residence
  • Lara Barut Collection
  • Maxx Royal Belek Golf Resort
  • NG Phaselis Bay
  • Voyage Torba
  • Cullinan Belek
  • BN Hotel Thermal & Wellness

Кроме того, в текущем году в рейтинг были добавлены новые отели, такие как:

  • Akra Kemer
  • Elexus Hotel & Resort & Spa
  • Voyage Sorgun
  • Jiva Beach Resort
  • Kaya Belek
  • Rixos Premium Belek — The Land Of Legends Access
  • Tasigo Eskişehir
  • TUI BLUE Seno
  • TUI BLUE Sarıgerme Park
  • Kaya Palazzo Resort & Casino
  • Miramare Beach Hotel
  • Selectum Family Resort Belek
  • Sherwood Exclusive Kemer
  • Titanic Luxury Collection Bodrum
  • Tropical Beach Marmaris
  • Regnum Carya
  • Granada Luxury Belek
  • Limak Arcadia Sport Resort
  • Richmond Nua Wellness & Spa
  • Amara Family Resort
  • CPAnkara Hotel
  • Parmos Otel
  • DoubleTree By Hilton Bodrum Işıl Club Resort
  • Dobedan Exclusive Hotel & Spa
  • Arcanus Hotels Trendline Side
  • Granada Luxury Beach
  • Merit Crystal Cove Hotel & Casino
  • Quattro Beach Spa & Resort
  • Rixos Premium Bodrum
  • Sirene Belek Hotel
  • Club Marco Polo
  • Güral Premier Tekirova
  • Nirvana Dolce Vita
  • Titanic Deluxe Lara
  • Ilıca Hotel Spa & Wellness Resort
  • NG Enjoy The Land of Legends Kingdom Hotel.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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