Отельный рейтинг Турции: топ-100 лучших отелей по версии Otelpuan.com

Опубликован топ-100 лучших отелей Турции

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отельный рейтинг Турции, представленный платформой Otelpuan. com, был представлен в своей ежегодной публикации топ-100 лучших отелей. По заявлению компании, это уже пятнадцатый год подряд, когда вручаются награды самым популярным отелям страны.

Фото: web.archive.org by wull_how is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Рейтинг формируется на основе проверенных отзывов и комментариев гостей, оставленных на сайте в течение 2023 года. Таким образом, отбираются 100 отелей Турции, которые наиболее высоко оценены по мнению посетителей.

В текущем году лидеры списка остались прежними:

Maxx Royal Kemer Resort

Kaya Uludağ

Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort

Utopia Resort & Residence

Lara Barut Collection

Maxx Royal Belek Golf Resort

NG Phaselis Bay

Voyage Torba

Cullinan Belek

BN Hotel Thermal & Wellness

Кроме того, в текущем году в рейтинг были добавлены новые отели, такие как:

Akra Kemer

Elexus Hotel & Resort & Spa

Voyage Sorgun

Jiva Beach Resort

Kaya Belek

Rixos Premium Belek — The Land Of Legends Access

Tasigo Eskişehir

TUI BLUE Seno

TUI BLUE Sarıgerme Park

Kaya Palazzo Resort & Casino

Miramare Beach Hotel

Selectum Family Resort Belek

Sherwood Exclusive Kemer

Titanic Luxury Collection Bodrum

Tropical Beach Marmaris

Regnum Carya

Granada Luxury Belek

Limak Arcadia Sport Resort

Richmond Nua Wellness & Spa

Amara Family Resort

CPAnkara Hotel

Parmos Otel

DoubleTree By Hilton Bodrum Işıl Club Resort

Dobedan Exclusive Hotel & Spa

Arcanus Hotels Trendline Side

Granada Luxury Beach

Merit Crystal Cove Hotel & Casino

Quattro Beach Spa & Resort

Rixos Premium Bodrum

Sirene Belek Hotel

Club Marco Polo

Güral Premier Tekirova

Nirvana Dolce Vita

Titanic Deluxe Lara

Ilıca Hotel Spa & Wellness Resort

NG Enjoy The Land of Legends Kingdom Hotel.