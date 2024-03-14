Отельный рейтинг Турции: топ-100 лучших отелей по версии Otelpuan.com

Отельный рейтинг Турции, представленный платформой Otelpuan. com, был представлен в своей ежегодной публикации топ-100 лучших отелей. По заявлению компании, это уже пятнадцатый год подряд, когда вручаются награды самым популярным отелям страны.
Фото: web.archive.org by wull_how is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Рейтинг формируется на основе проверенных отзывов и комментариев гостей, оставленных на сайте в течение 2023 года. Таким образом, отбираются 100 отелей Турции, которые наиболее высоко оценены по мнению посетителей.
В текущем году лидеры списка остались прежними:
Maxx Royal Kemer Resort
Kaya Uludağ
Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort
Utopia Resort & Residence
Lara Barut Collection
Maxx Royal Belek Golf Resort
NG Phaselis Bay
Voyage Torba
Cullinan Belek
BN Hotel Thermal & Wellness
Кроме того, в текущем году в рейтинг были добавлены новые отели, такие как:
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