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Мэддисон Браднелл, внучка леди Памелы Хикс, собирается выйти замуж за Брета Капетанова: новость дня

Родственница британского короля Карла III выбрала в супруги славянского сварщика

1:29
Туризм

Мэддисон Браднелл, родственница британского короля Карла III, встретила своего второго половину — сварщика по имени Брет Капетанов. По информации Daily Mail, модель, являющаяся внучкой 94-летней леди Памелы Хикс, старейшего живущего потомка королевы Виктории, собирается вступить в брак.

Родственница британского короля Карла III выбрала в супруги славянского сварщика
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Госпожа Хикс является дочерью графа Луиса Маунтбаттена, последнего генерал-губернатора Индии, который также является дядей принца Филиппа и наставником короля Карла III. В октябре 2022 года, после развода с ее первым мужем, нигерийским музыкантом Олаолувой Модупе-Оджо, Браднелл посетила своих канадских знакомых. Именно они познакомили ее с будущим женихом.

Капетанов вырос на ферме в Канаде и занимался сваркой. В отличие от Браднелл, его происхождение не так благородно. Однако она уверена, что в глазах друзей и близких он является настоящим королем, что для нее более важно, чем формальные титулы. Во время задержки рейса, на котором Мэддисон планировала вернуться домой, она связалась с Капетановым и попросила его показать город. В результате этой поездки она заинтересовалась им все больше и больше, и "к концу того дня мне не хотелось уезжать".

Через восемь месяцев Капетанов сделал Мэддисон предложение, которое она без колебаний приняла. Он переехал в Великобританию. Предполагается, что свадьба состоится уже в текущем году

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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