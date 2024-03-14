Мэддисон Браднелл, внучка леди Памелы Хикс, собирается выйти замуж за Брета Капетанова: новость дня

Мэддисон Браднелл, родственница британского короля Карла III, встретила своего второго половину — сварщика по имени Брет Капетанов. По информации Daily Mail, модель, являющаяся внучкой 94-летней леди Памелы Хикс, старейшего живущего потомка королевы Виктории, собирается вступить в брак.
Госпожа Хикс является дочерью графа Луиса Маунтбаттена, последнего генерал-губернатора Индии, который также является дядей принца Филиппа и наставником короля Карла III. В октябре 2022 года, после развода с ее первым мужем, нигерийским музыкантом Олаолувой Модупе-Оджо, Браднелл посетила своих канадских знакомых. Именно они познакомили ее с будущим женихом.
Капетанов вырос на ферме в Канаде и занимался сваркой. В отличие от Браднелл, его происхождение не так благородно. Однако она уверена, что в глазах друзей и близких он является настоящим королем, что для нее более важно, чем формальные титулы. Во время задержки рейса, на котором Мэддисон планировала вернуться домой, она связалась с Капетановым и попросила его показать город. В результате этой поездки она заинтересовалась им все больше и больше, и "к концу того дня мне не хотелось уезжать".
Через восемь месяцев Капетанов сделал Мэддисон предложение, которое она без колебаний приняла. Он переехал в Великобританию. Предполагается, что свадьба состоится уже в текущем году
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.