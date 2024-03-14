Мэддисон Браднелл, внучка леди Памелы Хикс, собирается выйти замуж за Брета Капетанова: новость дня

Родственница британского короля Карла III выбрала в супруги славянского сварщика

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мэддисон Браднелл, родственница британского короля Карла III, встретила своего второго половину — сварщика по имени Брет Капетанов. По информации Daily Mail, модель, являющаяся внучкой 94-летней леди Памелы Хикс, старейшего живущего потомка королевы Виктории, собирается вступить в брак.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Госпожа Хикс является дочерью графа Луиса Маунтбаттена, последнего генерал-губернатора Индии, который также является дядей принца Филиппа и наставником короля Карла III. В октябре 2022 года, после развода с ее первым мужем, нигерийским музыкантом Олаолувой Модупе-Оджо, Браднелл посетила своих канадских знакомых. Именно они познакомили ее с будущим женихом.

Капетанов вырос на ферме в Канаде и занимался сваркой. В отличие от Браднелл, его происхождение не так благородно. Однако она уверена, что в глазах друзей и близких он является настоящим королем, что для нее более важно, чем формальные титулы. Во время задержки рейса, на котором Мэддисон планировала вернуться домой, она связалась с Капетановым и попросила его показать город. В результате этой поездки она заинтересовалась им все больше и больше, и "к концу того дня мне не хотелось уезжать".

Через восемь месяцев Капетанов сделал Мэддисон предложение, которое она без колебаний приняла. Он переехал в Великобританию. Предполагается, что свадьба состоится уже в текущем году