Анталия теряет туристическую привлекательность: уровень заполненности гостиниц падает

Турецкая Анталия переживает кризис туристического сезона

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В туристической зоне Анталии в Турции замечается значительное снижение загрузки гостиниц в текущем сезоне. По данным Банка туристических данных и статистики Министерства культуры и туризма Турции, в январе 2024 года уровень заполненности отелей провинции упал до 29% для 5- и 4-звездочных отелей и до 24% для 3-звездочных отелей.

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Эксперты отмечают несколько факторов, влияющих на эту ситуацию, включая снижение активности туристического сектора в России и Германии — основных источников посетителей для этого региона.

Однако, некоторые аналитики предполагают, что российские туристы могут переключиться на другие популярные направления, такие как Египет, вместо того чтобы оставаться верными своему отдыху в Турции.