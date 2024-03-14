AnadoluJet предлагает доступные цены на перелеты из Москвы в Анкару - забронируйте сейчас

Новая турецкая авиакомпания "AnadoluJet" начала продажу билетов по российским направлениям

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Новая авиакомпания из Турции под названием "AnadoluJet" объявила о начале продажи билетов на свой первый маршрут из Москвы в Анкару.

Фото: wikimedia.org by Acefitt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Рейсы будут осуществляться три раза в неделю, начиная с 1 апреля. Цены на билеты стартуют от 13 400 турецких лир за полет в одну сторону, что примерно соответствует 38 000 рублям за туда и обратно.

Это первый шаг "AnadoluJet" на российском рынке. Компания уже успешно функционирует на многих других направлениях, включая страны Ближнего Востока и Европы.

Кроме того, "AnadoluJet" планирует запустить новый маршрут между Москвой и Стамбулом, по информации представителей туристической индустрии Турции.