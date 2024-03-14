AnadoluJet предлагает доступные цены на перелеты из Москвы в Анкару - забронируйте сейчас

Новая авиакомпания из Турции под названием "AnadoluJet" объявила о начале продажи билетов на свой первый маршрут из Москвы в Анкару.
Рейсы будут осуществляться три раза в неделю, начиная с 1 апреля. Цены на билеты стартуют от 13 400 турецких лир за полет в одну сторону, что примерно соответствует 38 000 рублям за туда и обратно.
Это первый шаг "AnadoluJet" на российском рынке. Компания уже успешно функционирует на многих других направлениях, включая страны Ближнего Востока и Европы.
Кроме того, "AnadoluJet" планирует запустить новый маршрут между Москвой и Стамбулом, по информации представителей туристической индустрии Турции.
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