Возрождение программы Социального Сертификата: российский союз туризма выступает за активное школьное путешествие

Российский союз туриндустрии предложил возобновить программу бесплатных туризма для учащихся

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский Союз Туризма (РСТ) поддерживает инициативу возобновления программы социального сертификата для школьных поездок по стране.

Фото: Пресс-служба фестиваля Традиция

Эта программа в прошлом уже доказала свою эффективность, поскольку способствовала активизации детского отдыха в лагерях и развитию познавательного туризма. Рабочая группа РСТ тщательно отслеживала ход реализации программы и отмечала ее положительные результаты. Предполагается, что программа будет продолжена и в 2024 году.

Результаты опросов свидетельствуют о высокой удовлетворенности родителей (99,6%) поездками, организованными в рамках проекта "Социальный сертификат". Они также проявили желание участвовать в подобных проектах в будущем. Кроме того, программа оказала поддержку малому бизнесу, поскольку туроператоры, транспортные компании и другие участники туристической инфраструктуры получили дополнительную загрузку в периоды межсезонья.