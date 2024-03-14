Возрождение программы Социального Сертификата: российский союз туризма выступает за активное школьное путешествие

Российский Союз Туризма (РСТ) поддерживает инициативу возобновления программы социального сертификата для школьных поездок по стране.
Эта программа в прошлом уже доказала свою эффективность, поскольку способствовала активизации детского отдыха в лагерях и развитию познавательного туризма. Рабочая группа РСТ тщательно отслеживала ход реализации программы и отмечала ее положительные результаты. Предполагается, что программа будет продолжена и в 2024 году.
Результаты опросов свидетельствуют о высокой удовлетворенности родителей (99,6%) поездками, организованными в рамках проекта "Социальный сертификат". Они также проявили желание участвовать в подобных проектах в будущем. Кроме того, программа оказала поддержку малому бизнесу, поскольку туроператоры, транспортные компании и другие участники туристической инфраструктуры получили дополнительную загрузку в периоды межсезонья.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.