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Откройте новый маршрут в Мексику: россия - Шэньчжэнь - Мехико с China Southern Airlines

Туристам посоветовали задуматься о полете в Мексику через Китай

1:57
Туризм

Через месяц российским туристам будет доступен новый маршрут в Мексику, предоставленный China Southern Airlines из Шэньчжэня, начиная с 17 апреля. Эти рейсы можно будет сочетать с перелетами из Москвы, которые китайский перевозчик осуществляет трижды в неделю.

Туристам посоветовали задуматься о полете в Мексику через Китай
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Планируется, что из Шэньчжэня в Мехико будут выполняться два рейса еженедельно — по понедельникам и четвергам. Путешествующим придется проявить терпение, поскольку это будет самое продолжительное воздушное путешествие между Китаем и Мексикой за всю историю авиации. Время в пути составит около 16 часов. На данный момент билеты на эти рейсы еще не доступны для бронирования в онлайн-системе авиакомпании.

China Southern Airlines предлагает три рейса в неделю из Москвы в Шэньчжэнь. Путешествие занимает примерно 10 часов. Один из удобных вариантов для стыковки в путешествии в Мексику — это вылет из Шереметьево по средам. В этом случае стыковка в китайском аэропорту в четверг займет около 5 часов. Стоимость билета в одну сторону между Россией и Китаем начинается от 36 тыс. рублей.

На данный момент существует несколько вариантов для путешествия из Москвы в Мехико с одной пересадкой. Например, перелет с Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле обойдется не менее чем в 135 тыс. рублей в одну сторону. Общее время в пути составляет около 25 часов, включая 5-6 часов на пересадке. Emirates предлагает аналогичный маршрут через Дубай за примерно 170 тыс. рублей в одну сторону. По этому маршруту путешествие займет 31 час, в том числе 4 часа на пересадке. Если China Southern Airlines предложит сопоставимые цены или более выгодные условия, они могут представлять конкуренцию на рынке авиаперевозок.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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