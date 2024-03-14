Погружение в историю: экспозиция военно-морского музея в Кронштадте

Музей подводных лодок в Кронштадте будет работать почти круглосуточно в период белых ночей

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Музей навигации и военного флота, который находится в Кронштадте и в центре его экспозиции представлена первой советской ядерной подводной лодкой К-3 "Ленинский комсомол", будет открыт для посещения в течение всего сезона белых ночей. Об этом сообщила Ксения Шойгу, руководитель проекта создания туристического кластера "Остров фортов", в интервью журналистам ТАСС.

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Шойгу отметила, что ожидается значительный приток туристов в ближайший отпускной сезон, так как "Остров Фортов" планирует принять около 4 миллионов посетителей в 2024 году. Помимо самой экспозиции музея, которую планируется постоянно обновлять и расширять, другими привлекательными аспектами являются мероприятия, регулярно проводимые на территории комплекса. В текущем году здесь пройдут кулинарный фестиваль и первый в своем роде крупномасштабный фестиваль для детей, а также музыкальное событие "Рокштадт 2024".

Проект "Остров Фортов" осуществляется по указу президента Российской Федерации Владимира Путина и направлен на развитие Кронштадта как культурно-туристического центра. Он предполагает создание нового городского кластера образовательного и рекреационного характера на территории более 100 гектаров, прилегающих к Каботажной гавани, с удобными общественными пространствами.