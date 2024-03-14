Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ипотечные заёмщики переплачивают четыре цены, подсчитала экономист
Петер Сийярто обвинил США в клевете против Орбана
Протесты продолжаются: польские фермеры перекрыли движение на пяти КПП
McDonalds потерял $7 млрд за несколько часов из-за бойкота от Ближнего Востока
Памфилова: на выборы президента России изготовили 113,5 млн бюллетеней
Аршавин считает, что "Спартак" должен расторгнуть контракт с Промесом
Александр Бартош: США стремятся к развитию Арктики для размещения там ядерного оружия
Apple разрешит европейцам загружать приложения из сторонних источников
Кукурузный суп из тилапии: вкусное и сытное блюдо на обед
Погружение в историю: экспозиция военно-морского музея в Кронштадте

Музей подводных лодок в Кронштадте будет работать почти круглосуточно в период белых ночей

1:21
Туризм

Музей навигации и военного флота, который находится в Кронштадте и в центре его экспозиции представлена первой советской ядерной подводной лодкой К-3 "Ленинский комсомол", будет открыт для посещения в течение всего сезона белых ночей. Об этом сообщила Ксения Шойгу, руководитель проекта создания туристического кластера "Остров фортов", в интервью журналистам ТАСС.

Музей подводных лодок в Кронштадте будет работать почти круглосуточно в период белых ночей
Фото: commons.wikimedia.org by А.Савин, Википедия is licensed under Free Art License

Шойгу отметила, что ожидается значительный приток туристов в ближайший отпускной сезон, так как "Остров Фортов" планирует принять около 4 миллионов посетителей в 2024 году. Помимо самой экспозиции музея, которую планируется постоянно обновлять и расширять, другими привлекательными аспектами являются мероприятия, регулярно проводимые на территории комплекса. В текущем году здесь пройдут кулинарный фестиваль и первый в своем роде крупномасштабный фестиваль для детей, а также музыкальное событие "Рокштадт 2024".

Проект "Остров Фортов" осуществляется по указу президента Российской Федерации Владимира Путина и направлен на развитие Кронштадта как культурно-туристического центра. Он предполагает создание нового городского кластера образовательного и рекреационного характера на территории более 100 гектаров, прилегающих к Каботажной гавани, с удобными общественными пространствами.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Озотамнус - красивейший цветок для украшения сада
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой
Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола
Уничтожена ещё одна установка Patriot, спецназ РФ высадился на правобережье Днепра Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Упражнения на пресс, которые можно выполнять даже сидя на стуле
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
Последние материалы
Что такое вертикальное скручивание?
«Уральские авиалинии» запускают прямые рейсы в КНДР и КНР
В Москве планируют развить инфраструктуру для электромобилей
Латвия собирается воссоздать "Железный занавес"
Что делать, если на дороге спускаются два колеса: советы эксперта
Краснодарский аграрий получил 192,5 млн рублей за побитую градом пшеницу
Можно ли похудеть с помощью липолитиков
На PlayStation 5 скоро появится The Last Case of Benedict Fox с крупным патчем
Уничтожена ещё одна установка Patriot, спецназ РФ высадился на правобережье Днепра
Как кошка чувствует скорую смерть хозяина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников