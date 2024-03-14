Открытие новых маршрутов: иркутск - Пекин и Екатеринбург - Пекин с "Уральскими авиалиниями"

«Уральские авиалинии» запускают прямые рейсы в КНДР и КНР

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Компания "Уральские авиалинии" планирует расширить свою сеть маршрутов, добавив два новых направления: Иркутск — Пекин и Екатеринбург — Пекин.

Фото: Фото: ru.freepik.com

Новые рейсы запланированы на начало апреля, с отправками три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Кроме того, планируется введение рейсов из Екатеринбурга в Харбин с середины мая.

Эти расширения предоставят пассажирам больше возможностей для поездок в Китай. Кроме того, "Уральские авиалинии" уже предлагают регулярные рейсы по семи международным направлениям, включая :

ОАЭ

Киргизию

Таджикистан

Азербайджан

Турцию

Армению

Узбекистан