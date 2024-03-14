Открытие новых маршрутов: иркутск - Пекин и Екатеринбург - Пекин с "Уральскими авиалиниями"

Компания "Уральские авиалинии" планирует расширить свою сеть маршрутов, добавив два новых направления: Иркутск — Пекин и Екатеринбург — Пекин.
Новые рейсы запланированы на начало апреля, с отправками три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Кроме того, планируется введение рейсов из Екатеринбурга в Харбин с середины мая.
Эти расширения предоставят пассажирам больше возможностей для поездок в Китай. Кроме того, "Уральские авиалинии" уже предлагают регулярные рейсы по семи международным направлениям, включая :
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