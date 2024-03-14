Популярные достопримечательности и уникальные маршруты: почему российские туристы выбирают Петербург

Санкт-Петербург готовится к рекордному турпотоку из-за белых ночей

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

В текущем году Санкт-Петербург ожидает более десяти миллионов посетителей в попытке восстановить туристический поток до уровня до пандемии. Изменение акцента с иностранных туристов на российских путешественников привело к адаптации туристических маршрутов и услуг. Гостевые дома и экскурсоводы, например, внесли изменения в свои предложения, добавив традиционные русские блюда в меню и расширив информационный контент экскурсий, чтобы удовлетворить требования российских туристов.

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Юсуповский дворец и другие исторические места являются популярными среди российских туристов, предлагая разнообразную культурную программу. Растет интерес к пятизвездочным отелям и апартаментам, что подтверждается активным бронированием на предстоящие майские праздники и летний сезон.

Санкт-Петербург также продолжает стремиться к привлечению иностранных гостей, планируя сотрудничество с дружественными странами и продвижение единой электронной визы для упрощения посещения города. Разрабатываются новые туристические маршруты, включающие не только традиционные достопримечательности, но и креативные пространства, чтобы предоставить туристам из разных регионов России и других стран возможность глубже погрузиться в культурное и историческое наследие Северной столицы.