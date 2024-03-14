Новый уровень комфорта: пляжи Адлера в Сочи готовятся к открытию сезона с обновленной инфраструктурой

Адлер, курортный город в Сочи, активно подготавливается к открытию нового туристического сезона. Согласно информации от пресс-службы местной администрации, уже завершены проекты реконструкции для 20 пляжей. Эти проекты проходят строгую проверку на соответствие стандартам безопасности и уровню комфорта.
Мэр Сочи, Алексей Копайгородский, подчеркнул, что пляжи в Сочи будут классифицироваться аналогично гостиничным звездам, чтобы обеспечить более ясное представление об уровне сервиса. Общая протяженность благоустроенного побережья составит около семи километров.
В процессе подготовки к сезону проводится обновление инвентаря и техники на пляжах, улучшается освещение и проводится работа по озеленению. Кроме того, планируется установка бесплатных санитарных узлов для удобства посетителей.
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