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Исследуйте красоту реки Мзымты: вгтрк запускает марафон "Истоки"

"Вести Сочи" расскажут о самой протяженной реке курорта

1:35
Туризм

ВГТРК запускает марафон "Истоки", связанный с Международным днем рек, приуроченным к этому событию. Зрители получат возможность совершить виртуальное путешествие по всей территории России. Старт марафона запланирован на 14 марта в 08:00 на платформе "Смотрим".

"Вести Сочи" расскажут о самой протяженной реке курорта
Фото: https://www.flickr.com/photos/volvob12b/9635177772/ by Бернард Спрагг. Новая Зеландия is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Один из эпизодов марафона, посвященный Сочи, будет о реке Мзымте — самой протяженной и обильной реке в России, впадающей в Черное море. Она начинается с горного озера Кардывач, расположенного на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря.

Расстояние от истока реки до поселка Красная Поляна превышает 40 километров. С водным потоком перемещаются остатки различных горных пород, включая гнейс, песчаник, сланец и даже хрусталь.

Скорость течения Мзымты в верхнем ее течении достигает 70 километров в час. Река встречает различные притоки на всем своем пути, среди которых самым длинным является река Пслух. Вдоль берегов Мзымты есть переправы, некоторые из которых были построены еще в XVIII веке.

Своим бурным потоком, растворяя горные породы, Мзымта способна расширять и углублять ущелья. Люди, заселяющие эти районы, использовали это для своих нужд, включая строительство Краснополянского шоссе сквозь горы.

На среднем течении Мзымты расположена крупнейшая ферма форели в России. У побережья Черного моря река формирует две долины — Имеретинскую низменность и мыс Адлер.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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