Александр Бандурин не считает недопуск россиян на рейс в аэропорту Стамбула политически мотивированным

Эксперт по туризму Александр Бандурин: причин недопуска россиян на рейс в Аргентину мы не знаем

Эксперт по туризму Александр Бандурин в беседе с Pravda. Ru перечислил возможные причины недопуска пассажиров из России на самолёт из Стамбула в Южную Америку.

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"Там в основном отказ был из-за того, что люди не могли предъявить обратный билет, не могли представить достаточно оснований. Может быть, это договорённость между Турцией и странами Южной Америки, там же Аргентина в основном звучала. Аргентина непонятно какую политику сейчас ведёт в связи с избранием нового президента. Я не вижу каких-то объективных причин, чтобы Турция проявляла враждебность к российским гражданам. Скорее всего, здесь причины совершенно другие", — уверен эксперт.

Делать выводы по обрывочной информации в интернете крайне неверно, говорит Александр Бандурин.

"Мы же с вами судим не по фактической информации, а по новостной ленте. Прозвучала новость, что человека не пустили, или несколько людей не пустили на рейс в какую-то страну. Мы же не знаем, кого. Это обычный турист. А на самом деле, может быть, не обычный турист. Мало у нас информации для того, чтобы делать такие выводы о какой-то системной ситуации, что это происходит как-то регулярно, прямо целенаправленно", — подтверждает своё мнение спикер.

В нынешних обстоятельствах, пояснил собеседник Pravda. Ru, авиапассажирам лучше заранее позаботиться о приобретении обратного билета — чтобы избежать неприятностей в аэропорту.

"Самый простой вариант — это иметь обратный билет. Это самая простая страховка. Обычно если человек летит с туристическими целями, даже деловыми, командировка, всё равно лучше иметь обратный билет. Можно сказать, что я не знаю, сколько я там пробуду. Не знаешь, сколько пробудешь, возьми билет на дату через месяц", — советует эксперт.