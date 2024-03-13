Бронирование на пике: 55% номерного фонда Сочи уже забронированы

В Сочи с начала марта прибыло 130 тысяч туристов

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В течение первой декады марта, в период Всемирного фестиваля молодежи, в Сочи отдохнули 130 тысяч туристов, что на 15 процентов превышает аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: Собственная работа by Arne Müseler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany.

По словам представителей мэрии, рост посещаемости в значительной степени объясняется проведением фестиваля, часть участников которого задержалась в курортном городе на время праздников.

В то же время, в период мартовских праздников, загрузка отелей и пансионатов составила в среднем 70%.

Начиная с начала 2024 года, в Сочи отдохнули уже 1 миллион 210 тысяч туристов. В настоящее время на курорте доступно более 30 зимних пляжей.

Кроме того, санатории предлагают скидки до 20% в рамках программы "Открытый Юг". Интересно, что на данный момент забронировано уже 55% номерного фонда курорта.