Испания рассматривает ограничение часов работы ресторанов: последствия для туризма

Испания собирается ограничить работу ночных клубов и ресторанов

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министр занятости и социальной экономики Испании, Иоланда Диас, заявила, что страна, где рестораны открыты до поздней ночи, несостоятельна. Она выступила за сокращение рабочей недели и ограничение часов работы в барах и ресторанах. Эта инициатива вызвала негативную реакцию от профессиональных ассоциаций, которые считают, что такие меры могут серьезно повлиять на финансовое положение в секторе туризма.

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Президент Мадридского сообщества, Изабель Диас Аюсо, подчеркнула, что Испания славится лучшей ночной жизнью в мире, где улицы полны жизни и свободы. Эту точку зрения разделяет Хосе Луис Изуэль, глава Hospitality of Spain, который отмечает, что нелепо иметь страну, где вечеринки начинаются в восемь вечера, а в десять все разбегаются по домам. Он также указывает на то, что многие работники в этой области еще не смогли вернуться к нормальному уровню деятельности после пандемии COVID-19.

Мнения экспертов разделились, но все согласны в том, что это важный вопрос для развития туристической индустрии страны.