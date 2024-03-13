Секретные советы сантехников: как выбрать лучшее место на самолете для комфортного полета

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Сантехники Великобритании советуют туристам избегать определенные места в самолётах

1:46
Туризм

Специалисты по сантехнике из Великобритании опубликовали рекомендации для путешественников, которые собираются совершить дальние перелеты. Их советы касаются выбора места при бронировании авиабилетов.

Сантехники Великобритании советуют туристам избегать определенные места в самолётах
Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

"Важно учесть, как часто вам приходится пользоваться туалетом. Обычно на борту самолета имеются туалеты как спереди, так и сзади, поэтому рекомендуется выбирать места поближе к ним и избегать центральной части самолета, где расстояние до туалетов наибольшее", — сообщает Бренна Райан, эксперт сантехнической компании.

Проведенное ранее исследование компании показало, что оптимальным местом в самолете является 4C. "Это место расположено рядом с туалетом, но достаточно удалено от него, чтобы избежать очередей. Кроме того, оно достаточно далеко от туалета, чтобы не чувствовать неприятные запахи", — пояснил специалист.

Тем не менее, для тех, кто предпочитает место у окна, сантехники советуют заранее определиться, хотят ли они сидеть у окна, в середине или у прохода. Несмотря на привлекательность места у окна из-за панорамных видов, с него сложнее вставать, выходить и разминаться. Кроме того, многие эксперты в авиации отмечают, что парам, путешествующим вдвоем, следует бронировать крайние и оконные места, так как одиночные пассажиры реже выбирают места между двумя другими людьми.

Однако главное, что сантехники рекомендуют туристам, — избегать места 11A на борту самолета.

"Это место наиболее удалено от туалета и, кроме того, оно у окна, что усложняет доступ для частых посещений туалета", — предупреждает эксперт.

Таким образом, при подготовке к следующему полету стоит обратить внимание на выбор места в самолете и следовать рекомендациям сантехников.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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