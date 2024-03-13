Секретные советы сантехников: как выбрать лучшее место на самолете для комфортного полета

Сантехники Великобритании советуют туристам избегать определенные места в самолётах

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты по сантехнике из Великобритании опубликовали рекомендации для путешественников, которые собираются совершить дальние перелеты. Их советы касаются выбора места при бронировании авиабилетов.

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

"Важно учесть, как часто вам приходится пользоваться туалетом. Обычно на борту самолета имеются туалеты как спереди, так и сзади, поэтому рекомендуется выбирать места поближе к ним и избегать центральной части самолета, где расстояние до туалетов наибольшее", — сообщает Бренна Райан, эксперт сантехнической компании.

Проведенное ранее исследование компании показало, что оптимальным местом в самолете является 4C. "Это место расположено рядом с туалетом, но достаточно удалено от него, чтобы избежать очередей. Кроме того, оно достаточно далеко от туалета, чтобы не чувствовать неприятные запахи", — пояснил специалист.

Тем не менее, для тех, кто предпочитает место у окна, сантехники советуют заранее определиться, хотят ли они сидеть у окна, в середине или у прохода. Несмотря на привлекательность места у окна из-за панорамных видов, с него сложнее вставать, выходить и разминаться. Кроме того, многие эксперты в авиации отмечают, что парам, путешествующим вдвоем, следует бронировать крайние и оконные места, так как одиночные пассажиры реже выбирают места между двумя другими людьми.

Однако главное, что сантехники рекомендуют туристам, — избегать места 11A на борту самолета.

"Это место наиболее удалено от туалета и, кроме того, оно у окна, что усложняет доступ для частых посещений туалета", — предупреждает эксперт.

Таким образом, при подготовке к следующему полету стоит обратить внимание на выбор места в самолете и следовать рекомендациям сантехников.