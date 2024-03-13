Предупреждение сейсмолога: измир готовится к возможным землетрясениям магнитудой до 7 баллов

Известный сейсмолог предупредил Турцию о крупных землетрясениях

Известный турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр обратился в канцелярию президента Турции Реджепа Таяпа Эрдогана, предупреждая о возможности крупных землетрясений в популярном курортном городе Измире. Согласно его словам, Измир расположен в непосредственной близости от нескольких разломов, способных вызвать землетрясения с магнитудой до 7 баллов. Он также подчеркнул, что город характеризуется различным рельефом, включая возвышенности, равнины и впадины, которые могут оказать влияние на степень устойчивости к землетрясениям.

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Гёрюр отметил, что геологические исследования показывают наличие под Измиром водоносных слоев, что представляет дополнительную опасность в случае землетрясения. Это может привести к серьезным повреждениям дорог, зданий и других объектов, находящихся на глинистом или водянистом грунте.

Сейсмолог также отметил, что в Турции наблюдается значительное увеличение частоты слабых землетрясений, а недавно произошло крупное событие в Средиземном море у берегов Антальи.

Представители туризма в Турции советуют посетителям страны следить за обновлениями в области безопасности и оставаться в курсе последних новостей.