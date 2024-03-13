Экспертный анализ: как избежать микробов в воздушном пространстве - 10 ключевых зон в самолете

Британские специалисты по путешествиям выявили десять наиболее загрязнённых мест в самолете, часто касаемых пассажирами, которые являются очевидными источниками микробов, представляющих опасность для здоровья.
Одно из таких мест — подносы для еды, которыми активно пользуются пассажиры, особенно на длительных рейсах. Эти поверхности выполняют разные функции, от приема пищи до хранения личных вещей и гаджетов. Учитывая множество задач и ограниченное время на уборку между рейсами, эти подносы могут быть недостаточно очищены, что приводит к накоплению бактерий и вирусов.
Карманы на спинках сидений, предназначенные для хранения важных предметов, также часто становятся местом для мусора и использованных салфеток, что способствует размножению бактерий. Очистка этих карманов не всегда проводится тщательно.
Также в списке оказались туалеты, шторки на окнах и ручки у мусорных баков над головой.
Однако, есть способы минимизировать контакт с микробами в самолете.
"Сознательность и подготовка — ваши лучшие союзники в борьбе с микробами на борту. Кроме основных мер, стоит подумать о том, чтобы иметь одноразовую обертку для ваших вещей в кармане на спинке сиденья. Это поможет сохранить чистоту ваших вещей и сократить контакт с потенциальными источниками загрязнения", — рекомендуют эксперты.
Также важно быть более внимательным к гигиене: чаще моить и дезинфицировать руки и места, которые они касаются.
Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.