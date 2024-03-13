Экспертный анализ: как избежать микробов в воздушном пространстве - 10 ключевых зон в самолете

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Самые грязные места в самолете, которых лучше не дотрагиваться

Туризм

Британские специалисты по путешествиям выявили десять наиболее загрязнённых мест в самолете, часто касаемых пассажирами, которые являются очевидными источниками микробов, представляющих опасность для здоровья.

Самые грязные места в самолете, которых лучше не дотрагиваться
Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Одно из таких мест — подносы для еды, которыми активно пользуются пассажиры, особенно на длительных рейсах. Эти поверхности выполняют разные функции, от приема пищи до хранения личных вещей и гаджетов. Учитывая множество задач и ограниченное время на уборку между рейсами, эти подносы могут быть недостаточно очищены, что приводит к накоплению бактерий и вирусов.

Карманы на спинках сидений, предназначенные для хранения важных предметов, также часто становятся местом для мусора и использованных салфеток, что способствует размножению бактерий. Очистка этих карманов не всегда проводится тщательно.

Также в списке оказались туалеты, шторки на окнах и ручки у мусорных баков над головой.

Однако, есть способы минимизировать контакт с микробами в самолете.

"Сознательность и подготовка — ваши лучшие союзники в борьбе с микробами на борту. Кроме основных мер, стоит подумать о том, чтобы иметь одноразовую обертку для ваших вещей в кармане на спинке сиденья. Это поможет сохранить чистоту ваших вещей и сократить контакт с потенциальными источниками загрязнения", — рекомендуют эксперты.

Также важно быть более внимательным к гигиене: чаще моить и дезинфицировать руки и места, которые они касаются.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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