Грубость в магазине: туристка защищает свои права в провинции Фуцзянь

Туристка стала жертвой хамства владельца в китайском магазине

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Инцидент с полицией и предложением закрыть бизнес привлек к себе внимание владельца магазина, который обратился с грубостью к туристке. Её назвали "нищебродкой" после того, как она спросила цену и не совершила покупку, однако туристка решительно защитила свои права.

Фото: ru.freepik.com

События разворачивались в городе Сямынь, провинции Фуцзянь, Китай. После того, как владелец магазина издевательски высказался о туристке и оскорбил её, она обратилась в полицию вместе со своим другом.

Туристка интересовалась ценами на украшения, задала вопросы владельцу магазина и ушла, не совершив покупку. Но хозяин посмеялся над ней, заявив: "Нищебродка не может себе это позволить, но всё же интересуется ценой". Это вызвало негодование у туристки.

Согласно записи видеокамеры, туристка обратилась к хозяину магазина с вопросами: "Ты только что оскорбил меня? Считаешь, что я глухая? Решил назвать меня нищебродкой?" Хозяин ответил: "Если ты не можешь себе это позволить, значит, ты нищебродка. Зачем ты вообще пришла?"

Спор продолжался, пока туристка не вызвала полицию, которая попыталась разрешить конфликт. Представители рынка и полиции поддержали туристку, осудив поведение владельца магазина и назвав его поступок неприемлемым. Позже владелец признал свою ошибку и публично извинился. Местные власти рекомендовали ему временно закрыть магазин и обдумать свои действия.