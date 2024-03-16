Риск кражи на борту: как защитить свои ценности в путешествии

Туристам не следует класть сумки в шкафчик над головой во время полёта

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время полёта, особенно на дальние расстояния, путешественники могут столкнуться с риском утраты ценных вещей. По последним данным, этот риск может быть связан с тем, как пассажиры хранят свой ручной багаж.

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Эксперт из страховой компании World Nomads Travel Insurance предупредил туристов о возможной краже на борту самолётов. По его мнению, такие случаи встречаются чаще, чем многие предполагают, особенно когда речь идет о личных вещах в верхних шкафчиках.

Джонатан Фрэнкхэм отметил, что лучший способ защиты ручной клади — это держать её в поле зрения из своего места. Он также рекомендует хранить документы и деньги в поясной сумке или карманах и не оставлять их без присмотра.