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Экономия в роуминге: лучшие способы оставаться на связи за границей

Как правильно пользоваться роумингом в поездках

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Туризм

Стоимость роуминга обычно превышает тарифы внутри страны. Из-за этого пользователи ищут более выгодные способы оставаться на связи за границей, такие как использование местных SIM-карт или Wi-Fi в общественных местах.

Дмитрий Кишилов, руководитель бизнес-юнита дополнительных продуктов МегаФона, объяснил, насколько это выгодно и какие преимущества предоставляет роуминг по сравнению с альтернативами.

Однако существует риск блокировки некоторых сайтов и приложений, а также проблемы с банковскими транзакциями. Для предотвращения этих проблем рекомендуется использовать технологию "home routing", которая обеспечивает доступ ко всем приложениям и сайтам во время путешествия.

Кроме того, можно подключать пакеты интернета вместо оплаты роуминга за каждый день использования. Если вы предпочитаете общаться по телефону во время поездок, то можно воспользоваться VoWiFi или мессенджерами, чтобы сэкономить на звонках в роуминге.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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