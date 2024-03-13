Повышение удобства для туристов: китай модернизирует систему мобильных платежей

Власти Китая сосредотачиваются на обновлении системы мобильных платежей для облегчения процесса оплаты для иностранных туристов, сообщает "Синьхуа", ссылаясь на заявление министра культуры и туризма КНР Сунь Ели.
Министр отметил проблемы, с которыми сталкиваются посетители страны при оплате. В большинстве коммерческих заведений, начиная от отелей и заканчивая продуктовыми магазинами, преобладает бесконтактная оплата через смартфоны.
"Это новая проблема, так как мобильные платежи в Китае развиваются очень быстро. Мы работаем над улучшением всех этапов взаимодействия туристов с местной инфраструктурой: от получения визы и организации перелета до регистрации в отеле, шопинга и посещения достопримечательностей", — сказал Сунь Ели после 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва в Пекине.
Компании, владеющие китайскими платежными платформами, сотрудничают над упрощением процесса регистрации иностранных туристов в местных платежных приложениях, а также все точки обслуживания обязательно принимают наличную китайскую валюту, добавил министр.
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