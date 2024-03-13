Повышение удобства для туристов: китай модернизирует систему мобильных платежей

В Китае оптимизируют платежную систему для туристов

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Китая сосредотачиваются на обновлении системы мобильных платежей для облегчения процесса оплаты для иностранных туристов, сообщает "Синьхуа", ссылаясь на заявление министра культуры и туризма КНР Сунь Ели.

Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

Министр отметил проблемы, с которыми сталкиваются посетители страны при оплате. В большинстве коммерческих заведений, начиная от отелей и заканчивая продуктовыми магазинами, преобладает бесконтактная оплата через смартфоны.

"Это новая проблема, так как мобильные платежи в Китае развиваются очень быстро. Мы работаем над улучшением всех этапов взаимодействия туристов с местной инфраструктурой: от получения визы и организации перелета до регистрации в отеле, шопинга и посещения достопримечательностей", — сказал Сунь Ели после 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва в Пекине.

Компании, владеющие китайскими платежными платформами, сотрудничают над упрощением процесса регистрации иностранных туристов в местных платежных приложениях, а также все точки обслуживания обязательно принимают наличную китайскую валюту, добавил министр.