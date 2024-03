Таиланд: российские туристы занимают третье место среди всех посетителей в 2024 году

С начала 2024 года в Таиланде было встречено около 500 тысяч российских туристов, что согласно информации, предоставленной министерством туризма и спорта Таиланда, позволило России занять третье место среди всех национальностей, посетивших королевство.

Фото: Wikipedia by Pete Stewart from Perth, Australia. Paradise in Phuket is licensed under CC BY-SA 2.0