Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно размещать кормушки у кошки
Квартиру Юлии Началовой продают за 87 млн рублей из-за долга экс-возлюбленному
Николас Кейдж опроверг слухи о существовании фильма "Сокровище нации 3"
Как приготовить классический куриный суп
Теннисный симулятор TopSpin 2K25 выйдет в свет 16 апреля
Леонид Агутин опубликовал редкое фото старшей дочери и поздравил ее с днем рождения
Какие растения нельзя сажать на кладбище
Почему физическая активность не единственный путь к похудению: разбираем мифы
Цена квадратного метра жилья бизнес-класса на Якиманке превысила миллион
Таиланд: российские туристы занимают третье место среди всех посетителей в 2024 году

Около полумиллиона россиян посетили Таиланд с начала 2024 года

1:56
Туризм

С начала 2024 года в Таиланде было встречено около 500 тысяч российских туристов, что согласно информации, предоставленной министерством туризма и спорта Таиланда, позволило России занять третье место среди всех национальностей, посетивших королевство.

Около полумиллиона россиян посетили Таиланд с начала 2024 года
Фото: Wikipedia by Pete Stewart from Perth, Australia. Paradise in Phuket is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно предоставленным данным, с 1 января по 10 марта в страну прибыло в общей сложности 7,4 миллиона иностранных гостей, что на 47% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Лидирующую позицию по количеству посетителей занимает Китай с 1,36 миллиона туристов, за ним следует Малайзия с 986 тысячами, а затем Россия с 492 тысячами посетителей. Южная Корея и Индия также показали значительные цифры, заняв четвертое и пятое места соответственно. Ведомство отметило, что рост доверия туристов к путешествиям в частности связан с мерами, такими как предоставление безвизового въезда.

Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун подчеркнула в беседе с ТАСС, что после того как в 2023 году в страну прибыло 1,48 миллиона россиян, правительство, министерство туризма и ТАТ придает большое значение привлечению еще большего числа российских гостей. Россияне заняли пятое место среди всех национальностей туристов, посетивших Таиланд, в прошлом году, и турпоток из России достиг довоенного уровня. Благодаря одностороннему решению таиландского правительства с 1 ноября 2023 года россиянам предоставлена возможность безвизового пребывания в королевстве на срок до 90 дней, что действует до 30 апреля включительно. По мнению таиландских властей, это способствует дальнейшему росту числа российских туристов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дом-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" ждет ребенка: "Мечтала об этом столько времени"
Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
Власти Болгарии требует от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
ВС РФ прорывают фланг к Часов Яру, подробности атаки террористов ВСУ на границе Дмитрий Плотников В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей Сергей Лебедев
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводит новичкам
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Последние материалы
Николас Кейдж опроверг слухи о существовании фильма "Сокровище нации 3"
Как приготовить классический куриный суп
Теннисный симулятор TopSpin 2K25 выйдет в свет 16 апреля
Леонид Агутин опубликовал редкое фото старшей дочери и поздравил ее с днем рождения
Какие растения нельзя сажать на кладбище
Почему физическая активность не единственный путь к похудению: разбираем мифы
Цена квадратного метра жилья бизнес-класса на Якиманке превысила миллион
Любимую скрипку Паганини просветили рентгеном на синхротроне
Какую пользу приносит ежедневная растяжка
Рошаль предложил исключить понятие "медицинская услуга"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников