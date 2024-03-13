Таиланд: российские туристы занимают третье место среди всех посетителей в 2024 году

Около полумиллиона россиян посетили Таиланд с начала 2024 года

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

С начала 2024 года в Таиланде было встречено около 500 тысяч российских туристов, что согласно информации, предоставленной министерством туризма и спорта Таиланда, позволило России занять третье место среди всех национальностей, посетивших королевство.

Фото: Wikipedia by Pete Stewart from Perth, Australia. Paradise in Phuket is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно предоставленным данным, с 1 января по 10 марта в страну прибыло в общей сложности 7,4 миллиона иностранных гостей, что на 47% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Лидирующую позицию по количеству посетителей занимает Китай с 1,36 миллиона туристов, за ним следует Малайзия с 986 тысячами, а затем Россия с 492 тысячами посетителей. Южная Корея и Индия также показали значительные цифры, заняв четвертое и пятое места соответственно. Ведомство отметило, что рост доверия туристов к путешествиям в частности связан с мерами, такими как предоставление безвизового въезда.

Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун подчеркнула в беседе с ТАСС, что после того как в 2023 году в страну прибыло 1,48 миллиона россиян, правительство, министерство туризма и ТАТ придает большое значение привлечению еще большего числа российских гостей. Россияне заняли пятое место среди всех национальностей туристов, посетивших Таиланд, в прошлом году, и турпоток из России достиг довоенного уровня. Благодаря одностороннему решению таиландского правительства с 1 ноября 2023 года россиянам предоставлена возможность безвизового пребывания в королевстве на срок до 90 дней, что действует до 30 апреля включительно. По мнению таиландских властей, это способствует дальнейшему росту числа российских туристов.