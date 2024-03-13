Открытие удивительного: розовый песок на пляжах Куршской косы

Песок окрасился в розовый цвет на пляжах Куршской косы

На пляжах Куршской косы наблюдается редкий феномен — песок окрасился в розовый оттенок. Снимок этого явления был опубликован пресс-службой нацпарка.

Фото: Багамские острова 1989 (347) Эльютера: розовый песок, остров Харбор. by Rüdiger Stehn from Kiel, Deutschland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

В своём сообщении пресс-служба отмечает, что на морском побережье Куршской косы появилась удивительная красноватая полоса, вызванная частицами альмандина — одного из наиболее распространенных видов розового граната. Эти минералы, вместе с другими, время от времени придают нашему песку приморский характер, хотя основу составляет кварц.

Сотрудники нацпарка призывают посетителей пляжей воздержаться от контакта с ушастыми медузами.