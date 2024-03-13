Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владимир Путин рассказал о геополитических амбициях Польши
Как нельзя использовать яичную скорлупу на даче
Во Внуково тематически оформили самолёт к премьере "Летучего корабля"
Эксперты: какие автомобили сложнее всего перепродать на вторичном рынке?
Зачем нужно страховать гаджеты при покупке
Названы четыре вещи в доме, которые требуют самой тщательной чистки
С помощью каких упражнений можно укрепить позвоночник
Учёные нашли новый вид червей в океане у берегов Коста-Рики
У берегов Ирана продолжаются военно-морские учения
Открытие удивительного: розовый песок на пляжах Куршской косы

Песок окрасился в розовый цвет на пляжах Куршской косы

Туризм

На пляжах Куршской косы наблюдается редкий феномен — песок окрасился в розовый оттенок. Снимок этого явления был опубликован пресс-службой нацпарка.

Песок окрасился в розовый цвет на пляжах Куршской косы
Фото: Багамские острова 1989 (347) Эльютера: розовый песок, остров Харбор. by Rüdiger Stehn from Kiel, Deutschland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

В своём сообщении пресс-служба отмечает, что на морском побережье Куршской косы появилась удивительная красноватая полоса, вызванная частицами альмандина — одного из наиболее распространенных видов розового граната. Эти минералы, вместе с другими, время от времени придают нашему песку приморский характер, хотя основу составляет кварц.

Сотрудники нацпарка призывают посетителей пляжей воздержаться от контакта с ушастыми медузами.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дом-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" ждет ребенка: "Мечтала об этом столько времени"
Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
Власти Болгарии требует от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей Сергей Лебедев ВСУ попытались перед выборами в РФ выйти на Курск или Белгород Любовь Степушова
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводит новичкам
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Последние материалы
Фруктовый салат "Пурпурный" с йогуртовой заправкой: лёгкий и освежающий
Швеция выступила против размещения постоянных баз НАТО в стране
Почему дочерям Сильвестра Сталлоне никак не везёт в личной жизни
Чем лучшего всего подкармливать яблоню для крупных плодов
Жильё в Старой Москве: где самая низкая цена квадратного метра
Раскрыто устройство волосков на листьях крапивы
Два важных шага перед покупкой собаки
Путин прокомментировал попытки ВСУ прорваться в российские регионы
Несколько упражнения на пресс для ленивых
Певица Татьяна Буланова отреагировала на разницу в возрасте с мужем: "Главное — здоровье!"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников