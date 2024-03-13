Законы Таиланда: почему ношение игральных карт может быть опасным

Туристов рассказали о последствиях за ношение игральных карт в Таиланде

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Таиланда предупреждают туристов о серьезных последствиях за ношение игральных карт в стране. Согласно законодательству, если у туриста найдена колода карт, превышающая обычный двойной размер, он может быть осужден на тюремный срок до 10 лет. Этот закон был принят еще в 1935 году и остается в силе до сих пор.

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Причиной таких строгих мер являются законы, направленные на борьбу с азартными играми. В Таиланде запрещены практически все формы азартных игр в усилиях по борьбе с коррупцией и преступностью.

По данным европейских СМИ, были случаи, когда туристы попадали в неприятности из-за ношения игральных карт. В 2016 году в Паттайе была арестована группа пожилых игроков в бридж, включая 32 иностранца, в том числе 12 британцев, за игру с незарегистрированными картами во время рейда против азартных игр.

Им удалось доказать правоохранительным органам, что игра проводилась не ради денег, а для развлечения, однако это потребовало вмешательства президента таиландской лиги бриджа, который вылетел в Паттайю, чтобы объяснить полиции, как проходит игра.