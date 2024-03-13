Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно приготовить омлет: раскрываем тонкости процесса
Бразильские ученые обнаружили 16 археологических памятников в штате Токантинс
Актер Станислав Садальский защитил Аллу Пугачеву от обвинений в иностранных связях
Разница между сторожевой и охранной собакой
Вечерняя чистка зубов: почему необходимо помнить о его важности
Новый геймергейт: в Америке призвали бороться с критиками Sweet Baby
Отказ от ацетона: безопасные методы удаления лака с ногтей
Эти растения просто процветают в кислой почве
Художник Балабанова показала фотопробы Максима Матвеева в "Мастера и Маргариту" 
Законы Таиланда: почему ношение игральных карт может быть опасным

Туристов рассказали о последствиях за ношение игральных карт в Таиланде

1:11
Туризм

Власти Таиланда предупреждают туристов о серьезных последствиях за ношение игральных карт в стране. Согласно законодательству, если у туриста найдена колода карт, превышающая обычный двойной размер, он может быть осужден на тюремный срок до 10 лет. Этот закон был принят еще в 1935 году и остается в силе до сих пор.

Туристов рассказали о последствиях за ношение игральных карт в Таиланде
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Причиной таких строгих мер являются законы, направленные на борьбу с азартными играми. В Таиланде запрещены практически все формы азартных игр в усилиях по борьбе с коррупцией и преступностью.

По данным европейских СМИ, были случаи, когда туристы попадали в неприятности из-за ношения игральных карт. В 2016 году в Паттайе была арестована группа пожилых игроков в бридж, включая 32 иностранца, в том числе 12 британцев, за игру с незарегистрированными картами во время рейда против азартных игр.

Им удалось доказать правоохранительным органам, что игра проводилась не ради денег, а для развлечения, однако это потребовало вмешательства президента таиландской лиги бриджа, который вылетел в Паттайю, чтобы объяснить полиции, как проходит игра.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дом-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" ждет ребенка: "Мечтала об этом столько времени"
Диверсанты пошли в атаку на границе России, освобождено село Красное
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводит новичкам
Власти Болгарии требует от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей Сергей Лебедев ВСУ попытались перед выборами в РФ выйти на Курск или Белгород Любовь Степушова
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Во время засолки капусты выделилось мало сока — что делать?
Шаман: от короткой стрижки до парика — эволюция его образа за последние годы
Шаман: от короткой стрижки до парика — эволюция его образа за последние годы
Последние материалы
Разница между сторожевой и охранной собакой
Вечерняя чистка зубов: почему необходимо помнить о его важности
Новый геймергейт: в Америке призвали бороться с критиками Sweet Baby
Отказ от ацетона: безопасные методы удаления лака с ногтей
Эти растения просто процветают в кислой почве
Художник Балабанова показала фотопробы Максима Матвеева в "Мастера и Маргариту" 
Fiat анонсировала специальные модели 500e "Вдохновленные красотой" и "Вдохновленные музыкой" на 2024 год
Узнаем состояние здоровья кошки по ее носу
Planet Today: в Турции обнаружена 3300-летняя глиняная табличка с молитвой
Объем игрового рынка России составляет 3 миллиарда долларов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников