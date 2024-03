Законы Таиланда: почему ношение игральных карт может быть опасным

Власти Таиланда предупреждают туристов о серьезных последствиях за ношение игральных карт в стране. Согласно законодательству, если у туриста найдена колода карт, превышающая обычный двойной размер, он может быть осужден на тюремный срок до 10 лет. Этот закон был принят еще в 1935 году и остается в силе до сих пор.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository