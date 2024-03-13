Исследование Северной Кореи: путешествие по Масикрену и Пхеньяну с российской группой туристов

Российские туристы протоптали «дорожку» в КНДР

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Возвращение на российскую землю состоялось сегодня утром на борту Ту-154 авиакомпании Air Koryo, перевозившего тестовую группу российских туристов из КНДР. Почти пятьдесят россиян насладились горнолыжным курортом Масикрен и познакомились с Пхеньяном.

Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Участники поездки поделились общими впечатлениями: поездка была интересной, необычной и захватывающей. В Масикрене они оценили качественные трассы и новый комфортный отель. Единственный минус — некоторые участки для катания оказались сложными. Но склоны были просторными и не переполненными. На радость туристам, местные жители уступали им место у подъемников, минимизируя очереди. В Пхеньяне также почувствовали гостеприимство, например, гости из России получили лучшие места в первом ряду на цирковом представлении.

Несмотря на стереотипы, местные жители в парке не скрывались от камер и даже позировали для фотографий. Единственное, что было запрещено фотографировать — стройки и рабочие с красными знаменами.

В Пхеньяне группе показали основные достопримечательности, включая монумент идей Чучхе, статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также американский корабль "Пуэбло" и музей корейской войны. Туристы также прогулялись по живописному парку Моранбон.

Кроме того, участникам предоставили возможность пострелять в тире, где, помимо традиционных мишеней, была возможность попасть в изображение курицы, которую потом предложили в качестве ужина. Однако ни одна живая птица не пострадала, так как использование обычных мишеней было более экономически выгодным и стрелкам было жалко животных.

Участники поездки остались довольны визитом в Северную Корею. Некоторые даже выразили шутливую готовность вернуться в Пхеньян на том же самолете и присоединиться к новой группе туристов.