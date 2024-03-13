Смертельный деликатес: почему мясо черепахи на Занзибаре стало опасным

8 детей скончались после того, как съели мясо морских черепах

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

На популярном туристическом архипелаге Занзибар произошло трагическое событие. Последствия от употребления мяса морской черепахи стали известны лишь сегодня. Девять человек, среди которых восемь детей, скончались после того, как они употребили этот продукт, а ещё 78 человек попали в больницу. На острове это мясо долгое время считалось деликатесом, но власти теперь предупреждают, что его употребление опасно.

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Ранее также случались случаи, когда люди погибали после употребления мяса морской черепахи. Например, в прошлом году семь человек, включая трехлетнего ребенка, также умерли от этой же причины. После этого инцидента власти начали проводить проверки местных точек общественного питания и запустили информационную кампанию о потенциальных рисках употребления экзотического мяса.

Некоторые эксперты считают, что некоторые виды морских черепах могут быть токсичными из-за своего рациона, в который входят токсичные водоросли. Следовательно, употребление их мяса может привести к пищевому отравлению, известному как хелонитоксизм, которое может быть смертельным. Однако употребление мяса любых диких животных всегда сопряжено с определенными рисками, так как непонятно, в каком состоянии находилось животное и какие условия приготовления продукта соблюдал повар.