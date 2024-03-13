Авиакомпания Сибирь под угрозой штрафа: фас возбудила дело по несоблюдению предписаний

Антимонопольная служба возбудила дело против авиакомпании S7

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование в отношении авиакомпании Сибирь (S7) из-за нарушения предписаний, выданных ФАС.

Фото: wikimedia.org by Сергей Коровкин 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Предварительное расследование ФАС показало, что авиакомпания Сибирь устанавливала различные цены на билеты в рамках одного класса тарифов без объективных оснований. Разница в ценах не обусловлена ни предоставляемыми услугами на борту, ни дополнительными издержками, ни временем приобретения билетов пассажиром. Кроме того, у компании и ее группы компаний отсутствовала четко сформулированная коммерческая (ценовая) политика или другой документ, определяющий процесс формирования цен.

ФАС выдала предупреждение авиакомпании, требуя разработки и утверждения коммерческой (ценовой) политики, которая должна включать в себя рациональное определение стоимости перевозки пассажиров и правила для отклонения от этой стоимости.

Однако авиакомпания не выполнела предписания ФАС и обратилась в суд с жалобой на действия антимонопольной службы. Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ФАС.

В результате ФАС приняла решение о возбуждении дела против авиакомпании Сибирь. В случае признания компании виновной, ей может быть наложен штраф в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.