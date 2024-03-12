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Популярные туристические направления весной: куда собираются россияне

Стало известно, в каких городах россияне планируют отдыхать этой весной

2:29
Туризм

Большинство россиян весной планируют провести отпуск внутри страны. Согласно исследованию, проведенному сервисом OneTwoTrip и опубликованному в "Газете.Ru", российский топ-10 направлений остается неизменным в течение всех трех месяцев весны, однако популярные международные места меняются.

Стало известно, в каких городах россияне планируют отдыхать этой весной
Фото: trn-news.ru

В марте и мае две трети туристов (соответственно 66,1% и 60,5%) предпочтут путешествовать по России, в то время как в апреле только половина россиян (55,1%) остаются в пределах страны, остальные предпочитают международные поездки.

Самым популярным городом для отдыха стала Москва, привлекающая 22,4% туристов. На втором месте идет Санкт-Петербург с долей в 14,5%, а на третьем — Сочи, которая привлекла 12,2% отельных бронирований. Кроме того, значительное количество туристов планируют посетить Казань (3,5%), Калининград (3,0%), Екатеринбург (1,9%), Краснодар (1,7%), Нижний Новгород (1,7%), Иркутск (1,4%) и Новосибирск (1,2%) весной.

Топ международных городов, выбранных российскими туристами, меняется каждый месяц весны, но лидер остается постоянным — большинство путешественников предпочитают посетить Стамбул. В марте этот турецкий город привлекает 8,7% всех международных заказов, в апреле — 5,8%, а в мае — 6,8%.

Также в марте туристы собираются посетить Дубай (доля составляет 6,4% от всех бронирований), Минск (3,5%), Бангкок (3,5%) и Ереван (2,8%).

В апреле в список востребованных направлений входят Токио (доля японской столицы составляет 4,8%), Париж (4,0%), Дубай (3,4%) и Гуанчжоу (2,8%).

В мае российские туристы планируют провести время в Париже (доля — 5,5%), Белграде (3,3%), Тбилиси (3,2%) и Сеуле (3,1%).

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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