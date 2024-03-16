Секреты повседневной жизни в Турции: рассказ жительницы о солнце, море и культурных различиях

Туристка рассказала, чем настоящая жизнь в Турции отличается от туристической картинки

4:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турция привлекает туристов своими прекрасными пляжами и отелями "все включено". Сочетание западной культуры с восточными традициями дополняется популярными турецкими сериалами, особенно популярными среди женщин. Но как отличаются впечатления местного населения от впечатлений путешественников? Ирина М., проживающая на средиземноморском побережье в провинции Мерсин уже около двух лет, делится своими наблюдениями.

Фото: flickr.com by Константин Барбу is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Мы оказались за границей по случаю. Мужа позвали работать на АЭС 'Аккую' в подрядную организацию, которая реализует проект совместно с российской стороной. Я решила поехать вместе с ним", — рассказывает Ирина М.

Они живут в красивом, но не туристическом месте, в поселке Ташуджу (Taşucu), где много русскоязычных.

"Мы живем в деревне возле Ташуджу, которая называется Кум махаллеси (Kum mahallesi). Это название оправдано, так как здесь простирается почти бесконечный пляж, на который приплывают черепашки для нереста. До моря мы идем всего минут 10, что очень удобно", — говорит Ирина М.



Она отмечает, что турецкое население адаптируется к русскоязычным жителям.

"В кафе можно встретить русские блюда, но основа всегда турецкая кухня. Местная еда слишком острая и слишком соленая для меня. Цены в кафе высокие, но качество обслуживания и вкус не всегда соответствуют столичным стандартам", — отмечает она.

Ирина рассказывает, что турки очень гостеприимны и часто предлагают чай, оливки, фрукты или местный напиток "шалгам", который делается из черной моркови и напоминает рассол.

"Цены на продукты здесь примерно такие же, как и у нас, но овощи и фрукты значительно дешевле. Есть магазины с русской едой, где можно найти сосиски, сыр, сухарики и другие продукты, но они дороже. Алкоголь здесь дороже, но местные предпочитают крепкий напиток Ракы, который пьют, разбавляя водой", — рассказывает она.

Несмотря на приятный климат, Ирина скучает по родной земле, где есть четыре сезона.

"Летом здесь слишком жарко, лучше выходить на улицу после семи вечера. Зимой бывают сильные ветры и дожди. В домах часто нет отопления, поэтому мы используем кондиционеры", — объясняет она.

Она также вспоминает землетрясение, которое произошло год назад. "Мы проснулись от него, но даже не поняли, что это было, и продолжили спать. Утром, узнав новости, мы удивились, узнав, что в 200-300 километрах от нас было разрушено много домов. Это была страшная трагедия", — отмечает Ирина.

Она добавляет, что в такие моменты местные жители собирали гуманитарную помощь и помогали пострадавшим. "Мы еще неделю чувствовали толчки и уже не так спокойно реагировали, как в первый раз. Выбегали из дома и пережидали на улице", — вспоминает она.

Ирина отмечает, что место, где они живут, отличается от туристической Турции. "У нас нет красивых отелей с бассейнами и парками. Недавно построили набережную и небольшой сквер. Строятся новые дома, спортивные и детские площадки, но еще много полуразрушенных и заброшенных зданий. Это совсем не похоже на картину из турецких сериалов, но и мы не живем в Стамбуле", — отмечает она.

Она также говорит о различиях в одежде местного населения. "Некоторые придерживаются религиозных убеждений и одеваются в черное, полностью покрывая тело, а другие ходят с головными покрывалами в современной одежде. Есть также люди, одетые открыто", — уточняет она.

Ирина работает в частной международной школе имени А. С. Пушкина в городе Силифке. "Это русскоязычная школа для детей сотрудников станции. У нас много классов, и я работаю с 5-6 классами. Образование здесь не отличается от нашего, но у детей длинный учебный день с 08:00 до 16:00 (в начальной школе до 16:30). Детей развозят автобусы в одно и то же время, так как они живут в разных поселках", — говорит она.

Она заключает, что детям нравится общаться с людьми из разных мест и делиться опытом.