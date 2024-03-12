Развитие туризма: новые отели и льготные кредиты в российских регионах

В России станет легче получать путевки на отдых в регионах

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Президент России поручил упростить процесс получения путевок на отдых в российские регионы с целью повышения доступности для отдыхающих на родине.

План правительства включает развитие туристических центров в различных регионах, в том числе на Алтае, Камчатке, в Кузбассе, на Северном Кавказе, в Карелии и Русском Севере. В рамках этого плана предусмотрено улучшение инфраструктуры национальных парков и строительство новых отелей у водоемов, включая озеро Байкал и прибрежные зоны морей.

Для стимулирования развития отельного бизнеса правительство предоставляет льготные кредиты, что уже способствовало реализации множества проектов. Кроме того, власти планируют создание круглогодичных парков развлечений и аквапарков.

Строительство новых автодорог, таких как трасса Казань-Екатеринбург, призвано улучшить коммуникацию между городами и сделать поездки более удобными. Развитие межрегиональных маршрутов также стимулирует рост туристического потока.

Эксперты прогнозируют увеличение внутреннего туризма в России. К 2030 году ожидается удвоение туристического потока, что благоприятно скажется на вкладе туризма в ВВП.

Также стало известно, что российские граждане смогут путешествовать в страны Евросоюза без необходимости иметь биометрические паспорта.