Советы по выбору авиабилетов в Турцию: экономия и комфорт для вашего путешествия

Представители туристической отрасли в Турции рекомендуют российским путешественникам выбирать наилучшее время для приобретения авиабилетов. По их мнению, наиболее выгодные цены становятся доступными после сентября, когда начинается снижение тарифов.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license