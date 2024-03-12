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Развитие туризма: 10 муниципалитетов Нижегородской области получат новые глэмпинговые объекты

Более 430 точек для глэмпинга откроются в Нижегородской области в 2024 году

Туризм

Сергей Яковлев, глава Министерства туризма и промысла Нижегородской области, объявил о начале строительства более 430 глэмпинговых объектов в 10 муниципалитетах региона в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". По его словам, эти объекты будут возведены в течение 2023-2024 годов при поддержке Минэкономразвития России и областного бюджета.

Более 430 точек для глэмпинга откроются в Нижегородской области в 2024 году
Фото: каникулы в иловенце by Steveonmz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

"Внедрение новых модульных средств размещения поможет решить несколько ключевых задач", — подчеркнул глава Министерства туризма и промысла Нижегородской области. Он отметил, что такие объекты способствуют привлечению большего числа туристов в регион, а также мотивируют жителей области путешествовать по своей местности и изучать историю своего родного края.

Строительство глэмпингов производится в различных муниципалитетах, включая Городецкий, Нижегородский, Дзержинский, Вачский, Борский, Сокольский, Володарский, Воскресенский, Павловский и Шарангский районы. Каждый объект будет оборудован от 50 до 100 местами.

Сергей Яковлев отметил, что национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" воплощает инициативу Президента Российской Федерации Владимира Путина и включает в себя три федеральных проекта: "Развитие туристической инфраструктуры", "Улучшение доступности туристических продуктов" и "Совершенствование управления в сфере туризма".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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