Развитие туризма: 10 муниципалитетов Нижегородской области получат новые глэмпинговые объекты

Сергей Яковлев, глава Министерства туризма и промысла Нижегородской области, объявил о начале строительства более 430 глэмпинговых объектов в 10 муниципалитетах региона в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". По его словам, эти объекты будут возведены в течение 2023-2024 годов при поддержке Минэкономразвития России и областного бюджета.

Фото: каникулы в иловенце by Steveonmz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.