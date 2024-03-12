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Безопасность в Таиланде: меры после вспышки Сибирской язвы в Лаосе

Туристам в Таиланде советуют воздерживаться от употребления сырого мяса из-за сибирской язвы

Туризм

После возникновения смертельного заболевания в Лаосе, в Таиланде были приняты меры безопасности. Три случая сибирской язвы были обнаружены в Лаосе, что вызвало беспокойство в Таиланде. Министерство развития животноводства страны выдало предупреждение, рекомендуя туристам и местным жителям избегать употребления сырого мяса.

Туристам в Таиланде советуют воздерживаться от употребления сырого мяса из-за сибирской язвы
Фото: https://www.americanostrichfarms.com/blogs/news/what-does-ostrich-meat-taste-like-a-complete-guide

Сибирская язва, вызванная Bacillus anthracis, представляет серьезную угрозу. Бактерии могут быть присутствовать в почве или траве, которую потребляет скот. Поглощение этих бактерий скотом часто приводит к смерти. Поэтому важно готовить мясо тщательно перед употреблением.

В Таиланде были приняты строгие меры контроля за животными и проведена проверка на контрабанду скота вдоль границы с Лаосом. Также были распознаны признаки инфекции, которые могут проявиться в течение двух месяцев, начиная от небольших волдырей на коже до серьезных симптомов, таких как головная боль и диарея. Неверная диагностика сибирской язвы может привести к смертельному исходу.

Название "сибирская язва" происходит из относительного успеха борьбы с этим заболеванием в России. Сегодня сибирская язва определяется как острое и опасное инфекционное заболевание, вызванное сибиреязвенной бациллой, чаще всего проникающей в организм через кожу. Эта бактерия вырабатывает сильный токсин, вызывающий характерные поражения кожи, иногда распространяющиеся по всему телу. Болезнь протекает очень быстро и имеет высокую летальность, особенно в легочной форме. Хотя кишечная форма имеет более низкую летальность.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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