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Уникальный метод поддержания чистоты в туалетах тайского храма: борьба с грязью через карму

Буддийский храм Та Доб в Си Сакет использует инновационный метод обеспечения чистоты в туалетах, связанный с кармой

1:46
Туризм

В одном из храмов в Таиланде был представлен оригинальный метод поддержания чистоты в туалетах, основанный на буддийских учениях о карме. Этот новаторский подход привлек внимание как общественности, так и издания The Thaiger, которые выразили мнение о том, что несмывание следов использования туалета влечет за собой негативные последствия в виде кармического возмездия.

Буддийский храм Та Доб в Си Сакет использует инновационный метод обеспечения чистоты в туалетах, связанный с кармой
Фото: web.archive.org by раджараман сундарам is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ранее монахи этого храма сталкивались с проблемой чистоты в санузлах: посетители часто оставляли туалеты в ужасном состоянии, не проявляя достаточной заботы о гигиене. Это создавало дополнительные неудобства, особенно учитывая, что уборка туалетов не является приятным занятием для старших монахов и представляет опасность травмирования на скользком полу.

Один из бывших монахов решил принять решительные меры. Он начал наносить на стены туалетов яркие и прямые послания с использованием аэрозольной краски. Эти послания стали частью информационной кампании, напоминающей туристам о важности личной ответственности и о негативной карме, которую они накапливают, заставляя монахов убирать за ними.

После внедрения этих посланий ситуация улучшилась: туалеты стали чище, а посетители начали проявлять больше бережливости. Монах заметил, что люди восприняли эти предупреждения как информативные и даже развлекательные.

Тема кармы и возмездия за грехи является распространенной в тайских буддийских храмах, где часто встречаются настенные росписи, изображающие атмосферу ада и наказания, которые ожидают людей в загробной жизни за их проступки. К примеру, лесной храм Нон Са-ат в провинции Накхонратчасима организовал адский тур, напоминая о последствиях неправедных поступков.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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