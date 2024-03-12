Отпуск в Таиланде: наслаждение солнцем и пляжами Паттайи

Туристы в Паттайе продолжают наслаждаться солнцем, несмотря на экстремальные температуры

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Паттайе, одном из самых популярных тайских курортов, туристы со всех уголков планеты все еще наслаждаются солнечными ваннами на пляже, несмотря на прогнозы метеорологического департамента о возможном повышении температуры до экстремальных значений этим летом.

Фото: CreativeCommons by Lima Andruška is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно информации метеобюро Таиланда, температура в курортных городах может достигнуть +51.4 градусов. Это крайне высокое значение для этой тропической страны. Тем не менее, большинство иностранных туристов на пляжах Паттайи, по данным прессы, не особенно обеспокоены этими предупреждениями, предпочитая наслаждаться отдыхом. Более того, на протяжении более чем трех километров пляжа предостаточно места для размещения пляжных полотенец или аренды шезлонгов, где можно расслабиться на берегу моря.

Живописные виды пляжей и теплая атмосфера продолжают привлекать посетителей, стремящихся насладиться тропической атмосферой и избежать повседневной суеты. Несмотря на возможную угрозу высоких температур, Паттайя остается привлекательным местом для иностранных туристов. Тем временем местные власти и метеорологические службы призывают к бдительности.

В марте 2024 года в Паттайе температура воздуха обычно колеблется от +29 до +34 градусов днем и от +23 до +27 градусов ночью. В это время года увеличивается влажность и скорость ветра.