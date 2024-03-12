Откройте Московскую масленицу с бесплатными экскурсиями от Мостуризма

Бесплатные экскурсии в честь Масленицы будут проходить в Москве

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Масленичную неделю в Москве подготовлено множество мероприятий для горожан и гостей столицы, в том числе бесплатные экскурсии, организуемые Мостуризмом.

Фото: commons.wikimedia.org by Щекинов Алексей Викторович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Март отмечается началом Масленицы, и Москва не исключение, здесь запланирован ряд развлечений, среди которых предусмотрены бесплатные экскурсии.

Экскурсии будут доступны ежедневно в течение всего праздника. Участники могут выбрать удобное для них время и зарегистрироваться на сайте RUSSPASS в разделе "Маршруты и экскурсии".

Тур по центральной части Москвы начнется от туристического информационного центра на Тверской площади. В ходе экскурсии участники смогут узнать интересные факты о Масленице, а также познакомиться с историей и традициями этого праздника.

Помимо этого, в туристическом центре будут проводиться викторины и мастер-классы, доступные как для взрослых, так и для детей. Всего запланировано более 50 мероприятий.