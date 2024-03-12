Откройте Московскую масленицу с бесплатными экскурсиями от Мостуризма

На Масленичную неделю в Москве подготовлено множество мероприятий для горожан и гостей столицы, в том числе бесплатные экскурсии, организуемые Мостуризмом.
Март отмечается началом Масленицы, и Москва не исключение, здесь запланирован ряд развлечений, среди которых предусмотрены бесплатные экскурсии.
Экскурсии будут доступны ежедневно в течение всего праздника. Участники могут выбрать удобное для них время и зарегистрироваться на сайте RUSSPASS в разделе "Маршруты и экскурсии".
Тур по центральной части Москвы начнется от туристического информационного центра на Тверской площади. В ходе экскурсии участники смогут узнать интересные факты о Масленице, а также познакомиться с историей и традициями этого праздника.
Помимо этого, в туристическом центре будут проводиться викторины и мастер-классы, доступные как для взрослых, так и для детей. Всего запланировано более 50 мероприятий.
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