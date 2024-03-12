Инцидент на борту: как Batik Air преодолела неожиданное препятствие в небе

Рейс авиакомпании Batik Air, направляющийся из Юго-Восточного Сулавеси в столицу Индонезии Джакарту, столкнулся с нештатной ситуацией. Во время полета с 153 пассажирами на борту оба пилота оказались в состоянии сна.
По предварительному отчету национального агентства по безопасности полетов, капитан запросил разрешение у заместителя командира на небольшой отдых, что было одобрено. Однако затем и заместитель командира "непреднамеренно" уснул.
Через двадцать восемь минут после последнего сообщения от заместителя командира, капитан пробудился, обнаружив, что самолет отклонился от правильного курса и его заместитель продолжает спать. Капитан разбудил коллегу, отреагировал на звонки официальных лиц, скорректировал курс и успешно приземлился.
Инцидент привел к нескольким навигационным ошибкам, но пассажиры и четыре бортпроводника не пострадали, также как и самолет, несмотря на инцидент, произошедший во время двухчасового и 35-минутного полета.
После этого Национальный комитет по безопасности на транспорте настоятельно рекомендовал авиакомпании Batik Air разработать подробные процедуры для регулярной проверки состояния пилотской кабины и обеспечения достаточного отдыха всем членам экипажа перед вылетами.
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