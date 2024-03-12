Эксклюзив: инцидент с Boeing-737 на пути из Москвы в Касабланку вызвал панику у пассажиров

Двигатель самолета Boeing взорвался во время полета

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самолет, следовавший из Москвы в Касабланку, не смог достичь конечного пункта назначения в Марокко из-за взрыва правого двигателя Boeing-737 за 350 километров до намеченной посадки. Командир срочно запросил посадку в аэропорту Танжера.

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Согласно свидетельствам, полученным телеграм-каналом Shot, примерно за час до приземления произошел громкий взрыв в области правой турбины, заставивший лайнер резко наклониться вправо, что вызвало панику среди российских туристов на борту. Вскоре после происшествия пилоту удалось стабилизировать полет, и пассажирам объявили о необходимости экстренной посадки в Танжере. Причины инцидента будут выявлены экспертами после осмотра воздушного судна.

Ранее китаец, верящий в приметы, бросил несколько монет в двигатель самолета перед вылетом, надеясь на удачу. Проверка безопасности перед вылетом выявила наличие посторонних предметов в двигателе, что привело к задержке рейса на четыре часа. Суеверный пассажир признался стюардессе в своем поступке, утверждая, что бросил 3-5 монет в двигатель в надежде на безопасный полет. Китайца задержали правоохранительные органы.